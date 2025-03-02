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Bomba iddia: Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alacak

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Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun, İspanya La Liga'nın önde gelen takımlarından Valencia'yı satın alacağı iddia edildi. İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim ile yakın arkadaş olan ve ortak iş yapan Ronaldo, kulübün çoğunluk hissedarı olmak istiyor. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli süperstarın kraliyet ailesine bağlı yatırım fonlarından finansal destek alacağı söyleniyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İspanya La Liga'dan kulüp satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

VALENCIA'YI SATIN ALACAK

Foot Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo ve Valencia'nın sahibi Peter Lim, Portekizli yıldızın Mestalla ekibinin çoğunluk hissedarı olması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alacak

KULÜBÜN SAHİBİYLE ARKADAŞ

Cristiano Ronaldo ve İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim, birkaç ortak şirkete sahip. Ayrıca Lim, Portekizlinin imaj haklarının sahibi olmanın yanı sıra, dünyaca ünlü yıldızın çok yakın bir dostu.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alacakPeter Lim ve Cristiano Ronaldo

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK ALACAK

Peter Lim, sezon sonunda hisselerinin tamamını satmak istiyor. Cristiano Ronaldo ise kulübü satın almaya kişisel olarak ilgi duyuyor. Kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'da yaşamak isteyen Portekizli süper yıldız, bu büyük operasyonu gerçekleştirebilmek için Suudi Arabistan kraliyet ailesine bağlı yatırım fonlarından finansal destek alacak.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alacak

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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İspanyol devini satın alacak
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