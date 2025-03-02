Bomba iddia: Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alacak

Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İspanya La Liga'dan kulüp satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

VALENCIA'YI SATIN ALACAK

Foot Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo ve Valencia'nın sahibi Peter Lim, Portekizli yıldızın Mestalla ekibinin çoğunluk hissedarı olması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

KULÜBÜN SAHİBİYLE ARKADAŞ

Cristiano Ronaldo ve İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim, birkaç ortak şirkete sahip. Ayrıca Lim, Portekizlinin imaj haklarının sahibi olmanın yanı sıra, dünyaca ünlü yıldızın çok yakın bir dostu.

Peter Lim ve Cristiano Ronaldo

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK ALACAK

Peter Lim, sezon sonunda hisselerinin tamamını satmak istiyor. Cristiano Ronaldo ise kulübü satın almaya kişisel olarak ilgi duyuyor. Kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'da yaşamak isteyen Portekizli süper yıldız, bu büyük operasyonu gerçekleştirebilmek için Suudi Arabistan kraliyet ailesine bağlı yatırım fonlarından finansal destek alacak.