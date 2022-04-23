Bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör artık belli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör artık belli

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin, bugün özel uçakla Lizbon'a gittiği iddia edildi. Başkan Koç ve yönetici Baki, Portekizli hoca Jorge Jesus'la yüz yüze görüşecek. Löw defterini kapatan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon göreve devam etmesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de alınan peş peşe başarılı sonuçlara rağmen İsmail Kartal'ın koltuğu sağlamda değil. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Hoca konusunda bu kez turnayı gözünden vuracağız" demişti.

Bomba iddia! Ali Koç ve bir yönetici, yeni hocayı getirmeye gitti

"LİZBON'A GİTTİ"

A Spor'un muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında, "Başkan özel uçağıyla Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkan'la birlikte yönetici Selahattin Baki de var" dedi. Löw'den maliyetler sebebiyle vazgeçen Fenerbahçe'nin Jesus'la görüştüğü konuşuluyordu.

Haberler.com - Spor

Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mahmut kemal :

İsmail Kartal hoca değil mi ? İsmail Kartal geldikten sonra puan cetveli yapılsa açık ara fener önde, sezon başında gelseydi bu kazanma oranıyla şu an fener şampiyondu. Milyon dolarlar ödeyip yabancıyı getirip 1 ay sonra kovup üstüne bir de tazminat ödemek hangi akılla izah edilebilir?

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title