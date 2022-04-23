Bomba iddia! İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör artık belli

Fenerbahçe'de alınan peş peşe başarılı sonuçlara rağmen İsmail Kartal'ın koltuğu sağlamda değil. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Hoca konusunda bu kez turnayı gözünden vuracağız" demişti.

"LİZBON'A GİTTİ"

A Spor'un muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında, "Başkan özel uçağıyla Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkan'la birlikte yönetici Selahattin Baki de var" dedi. Löw'den maliyetler sebebiyle vazgeçen Fenerbahçe'nin Jesus'la görüştüğü konuşuluyordu.

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