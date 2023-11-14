Dünya futbolunu yerinden oynatacak gelişme! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızları bulunduran Al-Nassr'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne çağrılacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. UEFA'nın, Suudi takımını Şampiyonlar Ligi'ne çağıracağı öne sürülüyor.

"DEVLER LİGİ'NE KATILABİLİRLER"

Abu Dhabi Sports'un haberine göre, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızları bulunduranAl-Nassr'ı UEFA'nın, önümüzdeki sezon Al Nassr'ı Şampiyonlar Ligi'ne çağrılabileceği öne sürüldü.

CEFERIN REDDETMİŞTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda yer almayacağını belirtmişti.