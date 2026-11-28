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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen satranç turnuvasının ilkokul kategorisinde yarı final müsabakaları tamamlandı.

İhsaniye'deki saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla organize edilen turnuvanın ilkokul ayağında heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Yarı final müsabakalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ile Şube Müdürleri Turgut Karakuş ve Hasan Çağlar da salonda takip ederek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Yapılan müsabakaların ardından Cirit Şehit Ali Duman İlkokulu öğrencisi Amine Evra Soyluğan ile Kocatepe İlkokulu öğrencisi Cemil Nurbaş turnuvada finale yükseldi. Ceylan Emet İlkokulu öğrencisi Musa Yiğit Bulgurcu ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı