Boluspor, Ümraniyespor'a 1-0 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor-Ümraniyespor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

"Çok ciddi bir 3 puan kaybı bizim adımıza"

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar çok üstün olduğumuz bir karşılaşma. 7-8 tane net gol pozisyonu, 30. dakikada 3-4 sıfır girmemiz lazım. Keza ikinci yarıda da aynı şekilde birçok gol pozisyonu, tamamen oyun kontrolü bizde. Üçüncü bölgeye kadar, çok gerçek anlamda çalışılmış set geçişleri yaparak geldik. Maalesef final paslarını, özellikle 7-8 pozisyonu sahada hiç atamıyorsanız, maalesef böyle oluyor. Kontradan da aslında hep çalıştığımız biz de rakip yarı alanda oynadığımız için kaybettiğimiz yerde savunma reaksiyonu hep veriyoruz biz. Ben orada kenardan da oyunculara 'Faul, en kötü faul yapın' dememe rağmen, 60-50 metre falan herhalde oyuncu top sürdü. Biz orada bitirmeliydik bu hatayı. Çok basit bir gol, rakip takımın pozisyonu yok, gol yedik. Bizim 7-8 pozisyonumuz var, gol atamadık. Çok ciddi ve kayıp bir 3 puan bizim adımıza. Bu anlamda üzücü. Yoksa oyun anlamında hemen hemen her şeyi yaptık, her şeyi denedik. Ama dediğim gibi, gol atamazsanız, bu kadar pozisyonda gol atamıyorsanız maalesef puan kaybetmeye mahkum oluyorsunuz" dedi.

"Ne üzülmeye ne sevinmeye zamanımız var"

Bir an önce mental olarak toparlanıp önlerindeki maçlara bakacaklarını kaydeden Mustafa Er, "Devam edeceğiz. Çok fazla zamanımız yok, biliyorsunuz. Şimdi Pazar günü beş gün sonra bir maçımız daha var. Sonra beş gün sonra bir tane daha oynayacağız. Ne üzülmeye ne sevinmeye zamanımız var. Ben bunu oyunculara söyledim. Çok çabuk dersler çıkarıp, özellikle mental anlamda kendimizi yenilememiz lazım. Çünkü ciddi bir yıkım oldu bizim adımıza. Mental anlamda düştük. Bu maçın öyle bitmesi hepimizi gerçekten çok üzdü. Dediğim gibi, beklemediğimiz, arzu etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Bölükbaşı: "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti"

Boluspor'un formda olduğu dönemde aldıkları galibiyetin kendileri açısından güzel olduğunu söyleyen Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Boluspor'un da çok formda olduğu bir dönemde bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde oyuncuların koymuş olduğu efordan, mücadeleden çok memnunum. Mücadelesiz olmuyor. En azından bunu gördüler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. 10 kişi kaldıktan sonra çok ciddi efor koydular sahaya. Hepsine teşekkür ediyorum. Boluspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Devre arası ile ilgili çalışma yapılıyor. Tabii transfer yasağı kalkarsa, sanırım devre arası da devam ediyor bizim yasağımız. Tam onunla ilgili detay bilmiyorum. Tamamen oyuncularla ilgileniyorum. Oyunculara konsantreyim. Çok enerjiyi o tarafa harcamıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU