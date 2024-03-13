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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve 3 futbolcu, öğrencilerle bir araya geldi. Koşukavak ve futbolcular, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve başarı için çalışmanın önemini vurguladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bolu spor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve 3 futbolcu, öğrencilerle bir araya geldi.

Teknik direktör Koşukavak ile futbolcular Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, özel bir okulda söyleşiye katıldı.

Koşukavak, okul girişinde öğrencilerin topunu ve üzerlerindeki formaları imzaladı. Daha sonra Koşukavak ve futbolcular, okulun spor salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Başarıyı neye bağladığının sorulması üzerine Koşukavak, kötü başlangıç yapan Boluspor'da göreve gelmesinin ardından oyuncuların kendine inandığını, inancın ardından başarının geldiğini söyledi.

Koşukavak, teknik direktörlerin senarist gibi olduğunu dile getirerek, "Senaryoyu yazar, oyuncular da oynar. Teknik direktörlerin senaryosuna oyuncular hayat verir. Oyuncular olmazsa o senaryo ölür." dedi.

Başarı için fazla çalıştıklarını vurgulayan Koşukavak, "4 ay belki de günde 2 saat uykuyla çalıştım. Size de bir tavsiyede bulunayım; bence insan için zor bir şey yok. Çok çalışırsanız, çok inanırsanız bütün negatifleri pozitife çevirebilirsiniz." diye konuştu.

Koşukavak, zor bir süreçten geçtiklerine değinerek, "Devre arasında 7-8 oyuncu transfer ettik. Şu an iyi durumdayız. Küçük şehrin büyük öyküsünü yazmak inşallah bizlere nasip olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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