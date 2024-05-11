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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: '31 yıllık Süper Lig hasretini play-off'ta sonlandıracağız'

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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 31 yıllık Süper Lig hasretleri olduğunu ve bunu play-off etabında başaracaklarına inandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 31 yıllık Süper Lig hasretleri olduğunu ve bunu play-off etabında başaracaklarına inandıklarını belirtti.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin kadro ve ekonomik anlamda güçlü olduğunu, 34 haftadır Çorum FK takımının bu formasyonda oynamadığını, saha dizilişlerinin farklı olduğunu, oyunun zor başladığını söyledi.

İlk yarı itibariyle rakibi sıkıştırdıkları pozisyonların olduğuna dikkat çeken Koşukavak, "Gol bulamadık. İkinci yarı 1-0 öne geçtikten sonra rakip çok fazla risk alarak öne gelmeye başladı. Maçın 80 ile 85'inci dakikalarında çok baskı yedik. Bireysel savunmalarda bazı problemler yaşadık." diye konuştu.

Koşukavak, maçın 83'üncü dakikasında rakibin gol bulduğunu ifade ederek, "Kazanacaklarına inanarak arka kısımda alan bıraktılar. Çok çalışana Allah yardım eder. Ben ve oyuncularım çok çalıştık, yönetim kurulumuz çok inandı ve kazana taraf olduk." şeklinde konuştu.

Boluspor'a, şehrin takımına sadakatle bağlı olanlara galibiyetin hayırlı olmasını dileyen Koşukavak, "İşin birinci tarafını başardık, rakipler çok zor. İnşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık Süper Lig hasreti var. İnşallah onu da başarırız." ifadelerini kullandı.

Özbalta: "

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, yorucu ama kendileri açısında verimli bir sezonu bitirdiklerini dile getirerek, "En önemlisi oyuncu sağlığı. Ciddi bir sakatlık olmadan koca bir sezonu geride bıraktık." dedi.

Kendileri gibi play-off etabına kalan Boluspor'u tebrik eden Özbalta, rakibin galibiyete biraz daha fazla ihtiyacı olduğunu aktardı.

Özbalta, uzun bir aradan sonra çıkılan Trendyol 1. Lig'deki ilk senede play off'a kaldıklarını vurgulayarak, "Ligi 5. sırada bitiren bir takım. Her basamak bizim için önemli. Bugün 3. sıra bizi ilgilendiriyordu. Diğer sonuçlara da bakarak, maç sonucu itibarıyla hangi konumda olduğumuzu gördüğümüz bir karşılaşmaydı." sözlerine yer verdi.

Perşembe günü play-off maçına çıkacaklarını anlatan Özbalta, "Perşembe günü Kocaelispor rakibimiz. Oyuncularım sezon boyu gösterdikleri mücadeleyle bu günkü 5'inciliği hak etti. Şimdi seyircimizin önünde, 56 yıl sonra çıkılan bu ligde play off zevkini tadacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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