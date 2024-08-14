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Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: Gerçek gücümüzü milli maç arasından sonra gösterebiliriz

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Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, takımın eksikliklerini ve transfer beklentilerini açıkladı. Gülpınar, milli maç arasından sonra takımın gerçek gücünü ortaya koyacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Açıkçası gerçek gücümüzü milli maç arasından sonra tam anlamıyla gösterebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü hazır olmayan oyuncular var. Daha transferini beklediğimiz oyuncular var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK'ya evinde 1-0 mağlup olan Boluspor, pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen Bolu ekibi, Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Oyuncuların antrenman anlamında eksiklerinin bulunduğunu ifade eden Gülpınar, milli maç arasında gerçek güçlerinin ortaya çıkacağını dile getirdi. Yeni transferlerin de takıma ilerleyen süreçte katılacağını belirten Gülpınar, takımı toparlamak için seferber olduklarını ifade etti.

"Bizim adımıza talihsiz bir maç oldu"

Iğdır FK maçında hakem hatalarının yaşandığını ve oyuncuların maçlara tam anlamıyla hazır olmadığını dile getiren Teknik Direktör Serhat Gülpınar, "Maçtan sonra da söylediğim gibi, sahaya 11'le çıktık ama inanın yani nasıl çıktığımızı biz biliyoruz. Oyuncu kaybetmemek, var olanı korumak, hem hazırlayıp hem yarışmak zorunda olduğumuz karşılaşmalar oynamak zorundayız. Eksiklerimiz var, fiziksel anlamda eksikliklerimiz var. 3 hafta oldu geleli, tabii çok eksik olan oyuncular vardı. Kamp geçirmemiş olan oyuncular var. Bizden sonra katılan oyuncular var. Hem bunları mümkün olduğu kadar hem sakatlanmadan hazır hale getirmek hem de maç periyoduna hazırlamak için uğraşıyoruz. Hakikaten 3 haftada çok hem oyuncular hem biz çok özverili çalıştık geldiğimiz andan itibaren ama tabii bu işler çok kolay olmuyor. Normalde bir oyuncunun sezon başı hazırlık evreleri 6-8 hafta arasında değişir ama bizim 3 haftada sahaya çıkarmak zorunda olduğumuz oyuncular oldu. Babacar gibi aramıza 3-4 gün önce katılıp da hiç antrenmansız gelen oyuncular oldu ki mevkisel yetersizliğimizden dolayı onu da 15-20 dakika kullanmamız gerekir. Normalde kadroya bile anlamamız gerekir oyuncuyu ama hem bunu sakatlık riski var hem hazır değil ama maalesef elimizde o mevkide oyuncu olmadığı için mecbur oynatmak zorunda kaldık. Evet performans anlamında diri bir görüntü verdi ama inanın çok hazır değil. Hiç hazır değil işin açıkçası. Diğer taraftan Ali Ülgen, Enes Alıç onlar da sonradan katıldı takıma. Onların da biraz antrenman geçmişi var ama daha fiziksel anlamda hazır olmaya çalışıyorlar. Diğer grup başladığımız 11'in geneli geçen seneden kalan oyuncular o oyuncuların da yönetim belli olmasından sonra daha net bir çalışma periyotları vardı. Dediğim gibi yani biz bir 11'le çıktık ama inanın oraya çıkmak hakikaten her anlamda zordu. Oyun anlamında ilk yarı belki çok istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarı özellikle son 20-25 dakika oyunun hakimiyeti genel anlamda bizdeydi. Orada bir gol bulabilsek ya da hakemin işte vermediği iki tane penaltı pozisyonu var. Bence biri yüzde 100 penaltı. İkincisini yani çok net göstermediği için bir şey söyleme ama bir tanesi yüzde 100 penaltı. Hatta oyuncunun kendi bile söylüyor ama tabii yapacak bir şey yok. Talihsiz bir maç oldu bizim adımıza" diye konuştu.

"Transferini beklediğimiz oyuncular var"

Yeni transferlerin sinyalini veren Serhat Gülpınar, "Gücümüzü milli maç arasından sonra tam anlamıyla gösterebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü hazır olmayan oyuncular var. Daha transferini beklediğimiz oyuncular var. Bu kadroya monte etmemiz gerekecek olan oyuncular var. Bazısı hazır geliyor, bazısı sıfır geliyor. Onun için bu bir süreç, tabii bu süreçte geç kalınmamasının da büyük bir payı var. Onu minimize etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar her anlamda seferber olduk, yönetimimiz, oyuncular, ama dediğim gibi bu bir süreç bunu sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Sakatlık vermeden geçebilirsek bizim adımıza en önemli şey bu. Tabii bu arada da mümkün olduğu kadar puan toplamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi bizim gerçek anlamdaki performansımız milli maç arasından sonra ilk 4 haftadan sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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