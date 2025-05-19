Boluspor Taraftarından Süper Lig Hasreti İçin Yola Çıktı

Boluspor Taraftarından Süper Lig Hasreti İçin Yola Çıktı
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Boluspor'un 33 yıllık Süper Lig hasretine son vermek amacıyla, taraftarlar 30 otobüsle Sakarya’ya doğru yola çıktı. Taraftar, 'Ölmeden bir şampiyonluk görmek istiyorum' diyerek takımlarını desteklemek için coşkuyla hareket etti.

- Boluspor taraftarı, 33 yıllık Süper Lig hasreti için 30 otobüsle yola çıktı

"Ölmeden bir şampiyonluk görmek istiyorum"

BOLU - Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor'da kırmızı-beyazlı taraftalar, 30 otobüsle Sakarya'ya hareket etti. 33 yıldır Süper Lig hasretinin bulunduğunu söyleyen Ekrem Seçkin, "Ölmeden bir şampiyonluk görmek istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde bu akşam saat 20.00'de Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Boluspor, ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki yetersizlikleri nedeniyle Sakarya'da oynanmasına karar verilmişti. Kırmızı-beyazlı ekip de karşılaşmanın oynanacağı Sakarya'ya hareket etti.

30 otobüs Sakarya'ya hareket etti

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Boluspor taraftarı, takımlarını kritik mücadelede yalnız bırakmamak için seferber oldu. Kulüp yönetiminin ve taraftar gruplarının organizasyonuyla yaklaşık 30 otobüsle yola çıkan taraftarlar, öğle saatlerinde Boluspor Karaçayır Tesisleri önünde toplandı. Kafileler halinde Sakarya'ya hareket eden kırmızı-beyazlı futbolseverler, marşlar eşliğinde coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

"Ölmeden bir şampiyonluk görmek istiyorum"

33 yıldır Süper Lig hasretinin bulunduğunu söyleyen Ekrem Seçkin, "Takımı desteklemek için geldim. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sonuç alıp döneceğiz. Ben 46 yaşındayım. 33 yıldır bir hayalim var. Yalçın hocamızın da dediği gibi, o bizim imparatorumuz. Bir hayalimiz var. Ölmeden şampiyon olmak, bir şampiyonluk görmek istiyorum. Düşelim, çıkalım; önümüzdeki sezon düşelim, hiç önemli değil. Ama yeter ki görelim" dedi.

"Okuduğumuz şehrin takımını destekleyeceğiz"

Bolu'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği okuyan Ankaragücü taraftarı Fevzi Özcan da, "3 yıldır Boluspor maçlarına geliyorum, takip ediyorum. Play-off'tan Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Çıksın ki Süper Lig'de destekleyelim, daha iyi olsun. Okuduğumuz şehrin takımını destekleyeceğiz. Zaten Bolu'yla, Ankaragücü'nün bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyoruz. Geldik, çok güzel karşıladılar bizi. Memnunuz, inşallah bugün kazanırız" diye konuştu.

Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Mayıs Cuma günü Bandırma'da oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Spor
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