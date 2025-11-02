Haberler

Boluspor, Sipay Bodrum FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Sipay Bodrum FK'yi 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor'un gollerini Doğancan Davas, Rasheed ve Arda Usluoğlu attı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Batuhan Bıyıklı

Boluspor : Orkun Özdemir, Devran Şenyurt (Dk. 90+2 Abdurrahman Üresin), Onur Öztonga, Lima (Dk. 90+2 Abdulsamet Kırım), Liço (Dk. 74 Arda Usluoğlu), Doğancan Davas (Dk. 86 Boakye), Balburdia, Barış Alıcı (Dk. 74 Buğra Çağıran), Hasani, Rasheed, Kougba

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Fredy (Dk. 89 Omar Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Muhammed (Dk. 83 Ege Bilsel), Brazao (Dk. 71 Dimitrov), Ahmet Aslan (Dk. 46 Mert Yılmaz), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Yusuf Sertkaya)

Goller: Dk. 39 Doğancan Davas, Dk. 76 Rasheed, Dk. 89 Arda Usluoğlu ( Boluspor )

Kırmızı kart: Dk. 25 Berşan Yavuzay (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
