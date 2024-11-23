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Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçti

Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçti
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Berk Yıldız'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Daniel'in ceza sahasına ortasına Paul Mukairu vuruşunu yaptı. Topu kaleci son anda kurtardı.

22. dakikada Enes Alıç'ın kullandığı köşe vuruşunda Daniel kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Boluspor kontratağında Hüsamettin Yener'in ara pasına hareketlenen Berk Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet A. Doğan, Hasan Erdoğan

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Işık Kaan Arslan dk. 90+1), Berk Yıldız, Jefferson (Estrela dk. 77), Paul Mukairu (Eren Aydın dk. 65), Naby Oulare, Onur Ulaş, Daniel Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen, Idrissa Camara, Khouma Babacar, İlhami Siraçhan Nas, Vüsal Isgandarli, Anıl Koç

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Urie-Michel Mboula, Fatih Eren (Ahmet Gökbayrak dk. 46), Mehmet Coşkun, Miraç Acer, Hasan Hüseyin Acar (Furkan Şamil Çetin dk. 77), Muhammed Gönülaçar, Amar Begic (Stefan Ashkovski dk. 90+1), Aly Malle (Reagy Ofosu dk. 77), Olarenwaju Kayode

Yedekler: Erzhan Tokotaev, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Mehmet Yüksel, Atakan Aybastı, Salih Şen,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Berk Yıldız (dk. 40) (Boluspor)

Kırmızı kart: Urie-Michel Mboula (dk. 69) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Onur Ulaş, Estrela (Boluspor), Furkan Şamil Çetin (Şanlıurfaspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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