Boluspor, Manisa FK'yı 2-0'la Geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Mustafa Er, "mücadele gücü ve kaliteli ayaklarıyla" kazanmayı bildiklerini bildirdi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Önceki maçlara göre oyun olarak geride kaldıklarını belirten Er, "Milli ara bazen ritimli takımları bozabiliyor, bazen de sıkıntılı takımları öne çıkarabiliyor. Çok iyi mücadele ettik. 5 haftayı baz alırsak en vasat oyunlarımızdan birini oynadık ama ona rağmen 2-0'lık galibiyet aldık." dedi.

Er, çok iyi mücadele ettiklerini, oyuncularının üzerlerine düşeni yaptığını ve takımdaki birlikteliğin iyi olduğunu kaydetti.

"İyi oynamayarak kazanmanın önemine" de değinen Er, şöyle konuştu:

"İkinci yarı çok net pozisyon vermedik ama oyunu tamamen rakibe verdik. Çok basit hatalar yaptık. İlk yarı biz de çok daha fazlasını atabilirdik ama 1-2 gol de yiyebilirdik. Mücadele gücü yüksek bir karılaşma oldu bizim açımızdan. Maçı çok iyi değerlendirip çok iyi analiz etmemiz gerekiyor ilerisi açısından. Oyun olarak Manisa'nın bizden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen mücadele gücümüz ve kaliteli ayaklarımızla kazanmayı bildik."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Boluspor'un karşısına daha dirençli bir oyun ortaya koyma hedefiyle çıktıklarını anlatan Taşkın, "İlk devre Boluspor daha temaslı oyun oynadı. Girdiği pozisyonu da değerlendirdi. İkinci devre maçı çevirmek için gerekli hamleleri yapmamıza rağmen yine maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci devre bir tık daha iyi oynadık diyebilirim ilk devreye nazaran. Bugün Boluspor galibiyeti hak edecek oyunu oynadı. Kendilerini tebrik ederim." dedi.

Taşkın, kendilerinin de yüzde 100 gol olabilecek pozisyonları olduğunu ifade ederek "Gol yapamadık. Gol yapsak daha coşkulu bir oyun ortaya çıkabilirdi. Bugün benim içime çok sinmedi. Boluspor galibiyeti hak etti." şeklinde konuştu.