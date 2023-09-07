Boluspor, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligdeki performansı şu ana kadar 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sınırlı olan Boluspor, antrenmanlarını teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde sürdürüyor. Maç, 16 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak.