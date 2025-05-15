Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 Yenerek 2. Tura Yükseldi

Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 Yenerek 2. Tura Yükseldi
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Trendyol 1. Lig Play-off 1. tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Maçta goller Özcan Şahan ve Babacar ile Hasani'den geldi.

Trendyol 1. Lig Play-off 1. tur maçında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve adını 2. tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

49. dakikada sağ taraftan Vorobjovas'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Özcan Şahan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

57. dakikada sağ taraftan Ali Ülgen'in ortasında Coly'nin uzaklaştıramadığı top Babacar'ın önüne düştü. Babacar'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Lico topu arkaya aşırdı. Kaleci İsa'nın müdahalesi sonrası Hasani'nin dönen topa sağ çaprazdan röveşatasında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Krstovski dk. 78), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu (Yusuf Ali Özer dk. 85), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Kerem Şen dk. 78), Sambissa (Şeref Özcan dk. 74), Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Tutar, Halil Yiğit Yitmez, Fatih Tultak, Yiğit Fidan, Duhaney, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç (Berk Yıldız dk. 90+1), İshak Karaoğul (Balbudia dk. 80), Oğuz Güçtekin, Hasani (Aleksic dk. 87), Jefferson (Lico dk. 46), Mukairu, Babacar (Kaan Arslan dk. 87)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener, İskandarlı, Anıl Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Özcan Şahan (dk. 49) (İstanbulspor), Babacar (dk. 57), Hasani (dk. 70) (Boluspor)

Sarı kartlar: Okan Erdoğan, Özcan Şahan (İstanbulspor), İshak Karaoğul, Oulare, Enes Alıç (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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