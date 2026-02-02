Boluspor, stoper Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper Gökhan Akkan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerine Mersin İdman Yurdu'nda başladı ve son olarak Serikspor'da oynadı.
Futbol kariyerine Mersin İdman Yurdu altyapısında başlayan Akkan, profesyonel futbol hayatına da aynı kulüpte adım attı. Kariyeri boyunca çeşitli takımların kadrosunda yer alan tecrübeli savunmacı, son olarak Serikspor formasını giydi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor