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Boluspor, Gençlerbirliği'ne 2-0 Mağlup Oldu

Boluspor, Gençlerbirliği'ne 2-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Gençlerbirliği'nden Metehan Mimaroğlu ve Boluspor'dan Fethi Özer'in kendi kalesine attığı golle sonuçlanan maçta, Boluspor'un etkili atakları sonuç vermedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Gençlerbirliği atağında Buğra'nın ceza sahası dışından vurduğu şut üst direkten döndü.

64. dakikada köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topta ön direğe hareketlenen Metehan ağları havalandırdı. 0-1

70. dakikada Boluspor gole yaklaştı. Oğuz Kaan'ın ortasında Aleksic kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Gökhan'dan önce topa dokunan Fethi topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Şengül, Rıdvan Çelik

Boluspor: Çağlar Akbaba, Enes Alıç, Onur Ulaş (Fethi Özer dk. 46), Işık Kaan Arslan, N. Oulare (Ali Ülgen dk. 90+2), Oğuz Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 90+2), P. Mukairu, Jefferson, D. Lico, Berk Yıldız (Eren Erdoğan dk. 69), Hüsamettin Yener (Kosta Aleksic dk. 45)

Yedekler: Onur Atasayar, Siraçhan Nas, Kubilay Anteplioğlu, V. İsgardarli, Anıl Koç

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Matej Hanousek, Zan Zuzek, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm (Oğuzhan Berber dk. 90+5), Peter Etebo, Metehan Mimaroğlu (Mete Kaan Demir dk. 90+2), Rahman Buğra Çağıran (Ensar Kemaloğlu dk. 75), Mikail Okyar, Amilton (Samed Onur dk. 90+5), Moussa Djitte (Gökhan Altıparmak dk. 75)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Çağrı Fedai, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 64) (Gençlerbirliği), Fethi Özer (dk. 86 k.k.) (Boluspor)

Sarı kartlar: Oğuz Kağan Güçtekin, Enes Alıç, Jefferson (Boluspor), Sinan, Hanousek (Gençlerbirliği) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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