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Boluspor, Fethi Özer'i ikas Eyüpspor'dan kiraladı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiraladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, ikas Eyüpspor ile Fethi Özer'in geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.' denildi. Kariyerine Göztepe altyapısında başlayan 28 yaşındaki Fethi Özer, daha sonra Tire 1922, Sarıyer, Hacettepe, Fethiyespor, Boluspor ve Eyüpspor'da forma giydi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ikas Eyüpspor ile Fethi Özer'in geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." denildi.

Kariyerine Göztepe altyapısında başlayan 28 yaşındaki Fethi Özer, daha sonra Tire 1922, Sarıyer, Hacettepe, Fethiyespor, Boluspor ve Eyüpspor'da forma giydi.

Kaynak: AA / Spor

Fethiyespor Trendyol Eyüpspor Boluspor Sarıyer Güncel Futbol Spor

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