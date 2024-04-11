Boluspor'da Ramazan Bayramı Bayramlaşması

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinin antrenman sahasında düzenlenen programda, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Vekili Süleyman Can, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Durak, kulüp yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, teknik heyet ve futbolcular bayramlaştı.

Törende konuşan milletvekili Akgül, Boluspor için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "İnşallah hep beraber Bolusporumuzu daha iyi yerlerde görebilmek adına mücadele içinde olacağız." dedi.

Kulüp başkanı Abak da Boluspor camiasının ve sporseverlerin bayramını kutladı.

Abak, ligin son haftalarının her sezon kendileri için zor geçtiğinden bahsetti.

Normal yaşamda da meslek hayatında da işlerin her zaman istenildiği gibi gitmediğine işaret eden Abak, Boluspor'un da bu durumdan nasibini aldığını kaydetti.

Abak, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor mağlubiyetlerinin kendileri için hiç iyi olmadığını belirterek, "Yenmemiz gereken iki maçtı çünkü artık Boluspor kulübünün hedefleri var. Bu hedef doğrultusunda da bu maçları almamız gerekiyordu ama olmadı. Her şey bitti mi? Bence bitmedi. Bunun kararını verecek olan futbolcu kardeşlerim. Burada yönetim elinden ne geliyorsa yapıyor. 2 senedir buradaki hepsi biliyor ki Boluspor'da ödemelerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Son 5 maçımız kaldı. Artık takdir futbolcu kardeşlerimin. Bunun kararını artık sizler vereceksiniz." diye konuştu.

Boluspor camiasının bir aile olduğunu vurgulayan Abak, "Bunu ben böyle görüyorum. Bu yıl 3 puandan 43 puanlara geldik Yalçın hocamla. Okyanusu geçtik, boyumuz yüksekliğinde olmayan derede boğulmayalım. Teknik heyete ve futbolculara güvendiğimi her zaman söylüyorum. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.