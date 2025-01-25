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Boluspor'da Psikolojik Zorluklar ve Zor Fikstür

Boluspor'da Psikolojik Zorluklar ve Zor Fikstür
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Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, Gençlerbirliği'ne kaybettikleri maçın ardından takımın zor bir fikstüre girdiğini ve kötü psikolojiden kurtulmaları gerektiğini vurguladı. Gelecek 10 günde 5 maç oynayacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, zor bir fikstüre girdiklerini, bir an önce kötü psikolojisinden kurtulup gelecek maçlara odaklanacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kahraman, ilk yarıda maçın dengeli gittiğini, ikinci devreye ise daha iyi başladıklarını belirtti.

Kahraman, hesapta olmayan bir gol yediklerini ifade ederek "En çok çalıştığımız yerden bu şekilde gol yemek beni üzdü. İkinci golü de risk almaya çalıştığımız sırada yedik. Evimizde kaybetmemeliyiz çünkü yukarıyı hedefliyoruz." dedi.

Kaybedilen puanları telafi edeceklerini vurgulayan Kahraman, "Esenler Erokspor maçının ardından çok zor bir seri başlayacak. 10 günde 5 maç oynayacağız, neredeyse 3 günde bir maç olacak. Bir an önce bu kötü psikolojiden kurtulup önümüzdeki maça odaklanmaya bakacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta kazandıkları Kocaelispor maçının ardından Bolu'ya da galibiyet için geldiklerini söyledi.

Boluspor'un "gerçek bir antrenör takımı" olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sahada ne yaptığını bilen bir takım, geçiş oyununda etkili bir takıma karşı kolay değildi böyle kazanmak. 10 dakikalık bölümde savunmada kalmak zorunda kaldık ama ardından hem savunmada hem de geçişte başarılıydık. Direkten dönen ve kaçan bir kaç pozisyon vardı. Takım savunmasını iyi yaptık. Kazandığımız için mutluyum her geçen gün daha iyi bir takım oluyoruz. Bu galibiyet bizi yukarıya tırmandırdı."

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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