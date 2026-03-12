Haberler

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 Çorum FK: 2

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor, Çorum FK'ya sahasında 2-1'lik skorla yenildi. Maçta Çorum FK'nın gollerini Serdar Gürler (25. dakika) ve Sinan Osmanoğlu (90. dakika) atarken, Boluspor'un tek golü Doğan Can Davas'tan (73. dakika penaltı) geldi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Çorum FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada defansın arkasına sarkan Fredy'nin pasında kale önünde Serdar Gürler topu ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada kullanılan köşe atışında Fredy'nin topu eliyle temas etmesi üzerine VAR incelemesi yapıldı. Pozisyonu ekrandan izleyen maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

73. dakikada beyaz noktanın başına geçen Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sinan Osmanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Mert Çetin dk. 84), Loic Kouagba, Onur Öztonga (Abdulsamet Kırım dk. 64), Barış Alıcı (Harun Alpsoy dk. 90), Dean Lico, Doğan Can Davas (Muhammed Bedirhan Açıkgöz dk. 90), Arda Usluoğlu, Rasheed (Alexandru Baluta dk. 64)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Arda Tuğra Saygı, Gökhan Akkan, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Suat Kaya

Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Arda Hilmi Şengül, Kerem Kalafat (Joseph Attamah dk. 90), Erkan Kaş, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 46), Pedrinho, Fredy, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 73), Burak Çoban (Danijel Aleksic dk. 46), Mame Thiam (Samudio dk. 32)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Cemali Sertel, Üzeyir Ergün, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Oğuz Gürbulak

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Serdar Gürler (dk. 25), Sinan Osmanoğlu (dk. 90) (Çorum FK), Doğan Can Davas (dk. 73 pen.) (Boluspor)

Kırmızı kart: Mario Balbudia (dk. 81) (Boluspor)

Sarı kartlar: Kerem Kalafat (Çorum FK), Lucas Lima (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
