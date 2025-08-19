Boluspor Başkanı Erdal Bayrak: 'Uyum Harika, Destek Olmalı'

1'inci Lig takımlarından Boluspor'un Başkanı Erdal Bayrak, çok güzel bir takım havası yakaladıklarını belirterek, "Uyum çok güzel, hocamız çok güzel, egosuz bir futbolcu takımı kurduk. Şimdiye kadar 25 senedir ilk defa böyle bir takımda çalıştığını söyleyen hocamız var, futbolcularımız var, ekibimiz var. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'un Başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi. Kongre sonrası yaşanan sorunlar nedeniyle takımın kampa geç girmesiyle birlikte sezona hazırlıksız başladıklarına dikkat çeken Başkan Bayrak, "Takım şu an beklentinin altında. Bütçemize göre hareket ediyoruz ve yeterince de destek göremiyoruz. Sonuçta biz bir yola çıktık ve desteklere güvenerek çıkmadık. Kendi içimizde başarabileceğimizi biliyorduk. Destek olursa bu takımın daha iyi bir yerlere varacağını da biliyoruz. Ondan dolayı destekler çok önemli bizim için. Bolu halkının desteği, siyasetin desteği, belediyemizin desteği. Her şeye rağmen iyi gidiyoruz. Listemizde 2 oyuncu transferi daha var. Çok güzel bir takım havamız var. Uyum çok güzel, hocamız çok güzel, egosuz bir futbolcu takımı kurduk. Şimdiye kadar 25 senedir ilk defa böyle bir takımda çalıştığını söyleyen hocamız var, futbolcularımız var, ekibimiz var. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

BOLUSPOR STADYUMUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bolu Atatürk Stadyumu'nda devam eden çalışmalar nedeniyle kırmızı-beyazlı takımın farklı kentlerde maçlarını oynadıklarını ve bunun kulübe maddi olarak sorun yarattığını dile getiren Bayrak, şunları söyledi:

"Stadyumla ilgili çalışmalar başladı. Normalde önümüzdeki maç bekleniyordu ama yetişmedi. Önümüzdeki bir sonraki maçımızı sahamızda oynayacağız. Ama şimdiye kadar yapılmaması bizi gerçekten çok bunalttı, çok sıkıntıya soktu. Seyircimiz yoktu, ilk maçımızı belki de seyircimiz olsaydı, biz 2-0 yendiğimiz halde öne geçtiğimiz maçı belki de toparlardık, kaybetmezdik. Boluspor taraftarına da yalnız kaldığımızı hepsine ilettim. Stadyum ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor"