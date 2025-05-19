Boluspor, Bandırmaspor'a Mağlup Oldu: Dev Ekranda Yüzlerce Taraftar Maçı İzledi

Boluspor, Bandırmaspor'a Mağlup Oldu: Dev Ekranda Yüzlerce Taraftar Maçı İzledi
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Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor, Bandırmaspor'a 4-1 yenildi. Karşılaşmayı yüzlerce Bolusporlu taraftar dev ekrandan izleyerek heyecanı paylaştı, ancak istenilen sonucun alınmaması hüzün yarattı.

- Boluspor-Bandırmaspor maçını yüzlerce taraftar dev ekrandan izledi

BOLU - Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor ile Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşmayı yüzlerce taraftar dev ekrandan izledi.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Bandırmaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karaçayır Mahallesi'nde konser alanına kurulan dev ekrandan yüzlerce Bolusporlu taraftar maçı takip etti. Büyük heyecanın olduğu karşılaşmada taraftarlar istenilen sonucun alınmamasının ardından büyük hüzün yaşadı. Ekran başında onlarca taraftar 90 dakika boyunca desteğini esirgemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Spor
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