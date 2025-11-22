Haberler

Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 Mağlup Etti

Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 62 Devran Şenyurt), Lima, Barış Alıcı (Dk. 73 Rasheed), Liço (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Arda Usluoğlu, Hasani, Doğan Can Davas, Kouagba, Onur Öztonga (Dk. 80 Kaan Arslan), Balburdia (Dk. 73 Harun Alpsoy)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Sinan Kurt (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Mehmet Murat Uçar, Kouyate, Traore, Mehmet Yeşil (Dk. 66 Çekdar Orhan) Afena Gyan, Aytaç Kara (Dk. 46 Poko), Diagne (Dk. 88 Fernando), Celal Hanalp, Dia Saba (Dk. 66 Moreno)

Goller: Dk. 7 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 19 (Penaltıdan) ve 26 Hasani, Dk. 31 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 45 Balburdia (Penaltıdan) ( Boluspor )

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Afena Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ömürcan Artan, Dk. 58 Onur Öztonga ( Boluspor ), Dk. 24 Erce Kardeşler, Dk. 72 Diagne, Dk. 87 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, eski futbolcular Sanlı Sarıalioğlu, Saffet Akbaş ve Miraç Çam da takip etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
500
