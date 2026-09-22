Boluspor, 8 maçta 1 puan alan ABD'li teknik direktör Farrar'ın görevine son verdi

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TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun başından bu yana çıktığı 8 maçta galibiyet alamazken, kötü gidişin ardından ABD'li teknik direktör Daniel Farrar'ın görevine son verildi.

1'inci ligde Boluspor, sezon başından bu yana çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-beyazlı takım ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile çıktığı 8 maçta sadece bir puan toplayarak ligin dibinde yer aldı. Boluspor'da yaşanan başarısız sonuçların ardından kulüp yönetimi tarafından Farrar'ın görevine son verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı