Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor, 2-1'lik skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Khouma Babacar ve 70. dakikada Florent Hasani kaydetti.

33 YIL SONRA SÜPER LİG'E ÇIKMANIN 2 MAÇ UZAĞINDA

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor eşleşti. İki ekip, final mücadelesine çıkmak için 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Boluspor, böylece iki maçını da kazanıp Süper Lig'e yükselmesi durumunda 33 yıllık Süper Lig hasretini dindirmiş olacak.

5 KEZ PLAY-OFF'TA ELENDİ

Kırmızı-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonundan bu yana üst lige çıkmadan ve düşmeden TFF 1. Lig'de mücadele ediyor. Bu süre içerisinde 5 kez play-off oynayan Boluspor, sırasıyla Sakaryaspor, Karşıyaka, Göztepe, Gaziantep FK ve Bodrum FK'ye elenerek Süper Lig'in kapısından dönmüştü.

Yalçın Koşukavak'ın ekibi, en son 1991-1992 sezonunda Süper Lig'de (o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'nde) mücadele etmişti.