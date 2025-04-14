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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Akçakoca Oldu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Akçakoca Oldu
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Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü futbol turnuvasında Akçakoca şampiyon olarak tarih yazdı. Düzce ise 3. sırayı elde etti. Turnuva boyunca yoğun bir ilgi vardı ve finalde Akçakoca, Orman Mühendisleri'ni 8-3 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında Akçakoca şampiyon, Düzce 3. oldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü futbol turnuvası final maçlarıyla sona erdi. Final müsabakasında takımlar birbirleriyle fair-play çerçevesinde kıyasıya mücadele etti. Futbolseverler takımlarını yalnız bırakmadı ve maçlara yoğun ilgi gösterdi, taraftarlar maç boyunca tezahürat yaparak takımlarına destek oldu. Seyirciler bol gollü geçen ve seyir zevki yüksek maçlar ile futbola adeta doydu.

Düzce Bolu'yu 6-3 yendi

Bolu ve Düzce arasında oynanan 3'üncülük maçı 6-3 Düzce lehine sonuçlandı ve Düzce takımı turnuvada 3'üncü oldu.

Akçakoca şampiyon

Turnuvanın şampiyonunun belirlendiği final maçı Akçakoca ve Orman Mühendisleri arasında gerçekleşti. Akçakoca oldukça güzel oynadığı futbolu skora da yansıtarak maçı 8-3 kazandı ve 13'üncü Futbol Turnuvası şampiyonu oldu.

Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi. Törende ilk 4 sıraya giren takımlara, en centilmen takım Dörtdivan'a ve turnuvada 17 gol atarak gol kralı olan Akçakoca takımından Kadir Kuşçu'ya kupaları verildi.

Şampiyonluk kupası Bölge Müdürü Celal Kanbur'un elinden alan Akçakoca takımı şampiyonluk başarısını turnuva boyunca takımı yalnız bırakmayan taraftarıyla birlikte kutladı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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