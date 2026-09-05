Haberler

Bolu'da Triatlon Heyecanı: 155 Sporcu Yarıştı

Bolu'da Triatlon Heyecanı: 155 Sporcu Yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. bölge 3. etap yarışları Bolu'da 8 ilden 155 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da 8 ilden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig 6. bölge 3. etap müsabakaları, Bolu'da yapıldı. Organizasyona Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten toplam 155 sporcu katıldı. Sporcular, müsabakalar kapsamında yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışlarda farklı yaş ve kategorilerde sporcular performanslarını sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından M1 Kadın ve M2 Erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporcuların ödülleri, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden belediye başkanından acı haber

Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu

Savaş gemileri hedef alınan ABD'den İran'a ağır darbe
Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...