Bolu'da Minik Sporcuların Atletizm Şenliği Renklere Sahne Oldu

Bolu'da Minik Sporcuların Atletizm Şenliği Renklere Sahne Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen Atletizm Minikler Şenliği, 214 minik sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı branşlarda yarışan çocuklar, renkli görüntülerle dolu bir etkinlik yaşattı.

Bolu'da Karaçayır Atletizm Pisti'nde 214 minik sporcunun katılımıyla düzenlenen atletizm şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın planlaması ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen Atletizm Minikler Şenliği, Karaçayır Atletizm Pisti'nde 214 minik sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, minik sporcular farklı branşlarda yarışarak rekabet etti. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, tribünlerden büyük ilgi gördü.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara, ödülleri Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Okul Sporları Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan ve öğretmenler tarafından takdim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.