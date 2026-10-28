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Bolu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılında bisiklet turu düzenlendi

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Bolu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılında bisiklet turu düzenlendi
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Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için bisiklet turu düzenlendi. Turun startını Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile il müdürleri verdi; etkinlikte sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımı teşvik edildi.

Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlendi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporseverler, Cumhuriyet coşkusunu bisikletleriyle yaşadı.

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun startını Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan verdi. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen turda, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekildi. Katılımcılar, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü spor yaparak kutladı. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği etkinlik, Cumhuriyet ruhunun spor aracılığıyla yaşatıldığı anlamlı bir organizasyon olarak tamamlandı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, sporu toplumun her kesimine yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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