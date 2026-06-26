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Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı Bolu'da start aldı

Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı Bolu'da start aldı
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BOLOFF tarafından düzenlenen 2026 Baja Bolu Şampiyonası'nın 3. ayağı, kent meydanındaki açılış seremonisiyle başladı. 18 araç ve 36 pilot, 3 gün boyunca Bolu'nun zorlu orman parkurlarında mücadele edecek.

Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen 2026 Baja Bolu Şampiyonası'nın 3. ayağı, kent meydanında düzenlenen açılış seremonisiyle start aldı. 18 araç ve 36 pilot, 3 gün boyunca zorlu orman parkurlarında kıyasıya mücadele edecek.

Baja yarışlarının Bolu ayağı, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'ndaki görkemli açılış seremonisiyle başladı. Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun açılışına; Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, BOLOFF Başkanı Hakan Taşlı ile sporseverler katıldı. 18 araç ve 36 pilotun katılım sağladığı şampiyonada, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun'un verdiği startın ardından yarışmacılar motor marşlarına basarak alandan çıkış yaptı.

3 günlük zorlu mücadele

Bugün gerçekleştirilecek sıralama etaplarıyla heyecanın başlayacağı organizasyonda pilotlar, Bolu'nun zorlu orman parkurlarında toza ve çamura meydan okuyacak. Yarış takvimi kapsamında sporcular, 27 Haziran günü Aladağ bölgesinde özel olarak hazırlanan 70 kilometrelik etabı iki kez geçerek toplamda 140 kilometre ter dökecek. Organizasyon, 28 Haziran günü AVM etabı olarak belirlenen 50 kilometrelik parkurun iki kez tamamlanmasının ardından sona erecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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