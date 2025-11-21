Haberler

Bologna'da Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi İsrail Protestosu

Güncelleme:
İtalya'nın Bologna kentinde, Euroleague'deki Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde binlerce kişi, israilli takımlara karşı protesto düzenleyerek Gazze'deki duruma dikkat çekti. Göstericiler, güvenlik güçleriyle çatışmalara girdi.

İtalya'nın Bologna kentinde, Basketbol Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 12'inci haftasındaki Virtus Bologna- Maccabi Tel Aviv müsabakası öncesinde İsrail takımı protesto edildi.

Bologna kentinde bu akşamki maç öncesinde binlerce kişi şehir merkezindeki Maggiore Meydanı'nda bir araya gelerek, İsrail takımlarının uluslararası spor müsabakalarında mücadele etmesine, dolayısıyla Maccabi Tel Aviv takımının bu akşam maça çıkmasına tepki gösterdi.

Ulusal basına yansıyan bilgi ve görüntülere göre, protestocular, "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi açarak, Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yapan İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesini istedi. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" slogan attı.

Kentteki yürüyüş sırasında, Lame Caddesi'nde bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında olaylar çıktı.

Güvenlik güçleri, olaylara tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bazı göstericilerin de çöp kutularıyla bariyerler kurduğu ve meşalelerle karşılık verdiği görüldü.

Olaylar sebebiyle bazı caddelerin savaş alanına döndüğü belirtildi.

İtalya'da dün oynanan yine Basketbol Avrupa Ligi mücadelesi olan EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Hapoel maçı öncesinde Milano kentinde de İsrail ekibi protesto edilmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
