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Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri Ankara'da Tamamlandı

Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri Ankara'da Tamamlandı
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2026 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Faaliyet Programında yer alan Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, 1-2 Ağustos tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi.

2026 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Faaliyet Programında yer alan Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri, 1-2 Ağustos tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Seminerin ilk gününde yaklaşık 600 1. ve 2. kademe antrenörlerin katılımıyla başlayan seminerde; A. Efes SK Atletik Performans Antrenörü Cihan Konuk "Sezon Öncesi Hazırlık Çalışmaları", Bahçeşehir Koleji SK Yardımcı Antrenörü Serhan Aydanarığ "Şutta Denge ve Ayak Oyunu Becerilerinin Geliştirilmesi" ile "Farklı Bitiriş Tekniklerini Geliştirme Çalışmaları", A Erkek Milli Takım Yardımcı Antrenörü Cenk Yıldırım ise "Savunma Geliştirme Çalışmaları" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Seminerin ikinci gününde ise yine yaklaşık 600 3. ve 4. kademe antrenörün katılımında; A. Efes SK Atletik Performans Antrenörü Cihan Konuk "Sezon Öncesi Hazırlık Çalışmaları", A Erkek Milli Takım Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök "Pick and Roll Oyununda Uzun Oyuncunun Rolü" ve Mersin SK Başantrenörü Burak Gören ise "Takım Savunmasının Oluşturulması ve Geliştirme Çalışmaları" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplamda bin 200'e yakın antrenörün katılım sağladığı seminerde; ÇABA SK, Türk Telekom SK ve VAMOS SK altyapı takımları demo takım olarak görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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