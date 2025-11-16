Bölgesel Amatör Lig Maçında Kavga: Murgul Belediyespor - Rize Atletik Karşılaşması Tatil Edildi

ARTVİN'de Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) oynanan Murgul Belediyespor ile Rize Atletik Spor Kulübü karşılaşmasının devre arasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken, polis ekiplerinin müdahale ettiği tekme ve yumruklu kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

Bölgesel Amatör Ligi karşılaşmasında Murgul Belediyespor, sahasında Rize Atletik Spor Kulübü'nü konuk etti. Murgul İlçe Stadı'ndaki maçın 36'ıncı dakikasında Rize Atletik oyuncusu Enes Türüt'ün attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun devam ederken ilk yarının son bölümünde 2 takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım oyuncuları arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sahada oyuncular birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kulüp yöneticileri, özel güvenlik ve polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Stadyum hoparlörlerinden "Sevgili taraftar, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz" şeklinde anonslar yapıldı. Saha içine yayılan olaylar, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Sahada yaşanan kavga ve arbede anları cep telefonu kameralarına da yansırken, karşılaşma ise maçın hakemi tarafından ertelendi.

Öte yandan karşılaşma sonrası darp raporu alan bir çok oyuncu, olaylarla nedeniyle şikayette bulundu.