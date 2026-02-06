Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hekimoğlu, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen "Portre" kategorisinde Federasyon başkanı Hekimoğlu, Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de!" fotoğrafını oylayan Hekimoğlu, "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Aduken!" karesini tercih etti.

Hekimoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı karesini seçti.

Federasyon başkanı Suat Hekimoğlu oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu İsrail'in başlattığı bir vahşet, ülkem adına kınıyorum. Ben de zamanında askerdeyken sene 1990'da Sarıkamış'ta terör ile mücadeleye gönüllü yazılmıştım, 6 ay TİM eğitimi almıştım. Şuanda da gönlüm istiyor ki orada da gidip savaşayım. Bizim gönlümüzden geçen budur, ama öyle bir pozisyon olursa da ön saflar da gitmeye razıyım. Orada bir tane evladımızın ölmesi beni ziyadesiyle çok üzer, onlar orada Filistinli ama Müslüman halk." ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, "Spor" kategorisinde seçtiği "Aduken" fotoğrafı için "Boksör fotoğrafı vardı, onu beğenecektim ama Zubkov'un, Trabzonsporlu futbolcunun havada asılı kalıp o topu kontrol altına alması bana daha ilginç geldi. Bu sebeple boksa torpil yapmadım o fotoğrafı daha çok beğendim." dedi.

Federasyon başkanı Hekimoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri"nde kendi branşlarını da görmek istediklerini söyleyerek, "Los Angeles'ta ülkem başarılı olursa ve diğer branşlarda da başarılı olursak bizim fotoğrafları da burada görmekten mutlu olurum. Olimpiyat endeksli çalışmalarımızı sürdürüyoruz, başaracağımızı biliyorum, Türk insanı buna layık, Türk sporcusu da bunu başaracak güçtedir." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.