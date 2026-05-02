Boğaz'da yelkenler 'Bahar Kupası' için yarıştı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Uluslararası Yelken Spor Kulübü (BAUISC) tarafından düzenlenen Spring Trophy (Bahar Kupası) final etabı olan Boğaz Yelken Yarışı 15'inci kez gerçekleşti. En zorlu yelken parkurlarından biri olan İstanbul Boğazı'nda yapılan mücadeleye 40 tekne katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü (BAUISC) tarafından 10'uncusu düzenlenen ve dört etaptan oluşan 'Bahar Kupası' final etabıyla tamamlandı. İlki 2012 yılında yapılan, daha sonra 2017 yılında Bahar Kupası final etabı olarak düzenlenmeye başlanan Boğaz yelken yarışı bu yıl 15'inci kez yapıldı. Yarışın startını Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel verdi.

Beşiktaş-Arnavutköy-Anadolu Hisarı parkurunda gerçekleşen yarış Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs açıklarında başladı. Yelken severler tarafından heyecanla takip edilen yarış renkli görüntülere sahne oldu. Güçlü ve beklenmedik akıntıları, değişken rüzgar yapısı ve dar su yoluyla en zorlu ve en prestijli parkurlardan biri olan İstanbul Boğazı'ndaki yarışta tekneler arasında büyük bir rekabet yaşandı.

'DENİZCİLİK TÜRKİYE'NİN OLMAZSA OLMAZI'

Telsiz aracılığıyla yarışmacılara başarılar dileyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, "Bizim bu hikayemiz 15 yıl önce başladı. Öğrenciyken başladıkları organizasyonu şimdi mezunlar olarak yürütüyorlar. Herkese başarılar diliyorum. Biz deniz kenarında bir üniversiteyiz. Denizcilik Türkiye'nin olmazsa olmazı" dedi.

'BOĞAZ, YELKENCİLER İÇİN HEM KEYİFLİ HEM ZORLU BİR PARKUR'

İstanbul Boğazı'nın yelkenciler açısından önemli bir rota olduğunu ifade eden BAUISC Kulüp Başkanı Ufuk Bektaş ise "Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz Spring Trophy'nin final etabı bugün İstanbul Boğazı'nda gerçekleştiriliyor. Marka ve bireysel yarış takımlarından oluşan ekipler, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nün önünden İstanbul Boğazı'na yelken açacak. Bugün 40'ı aşkın yat yarış takımının start hattında olması bekleniyor. İstanbul Boğazı, yelkenciler için oldukça popüler bir parkur. Aynı zamanda güçlü akıntıları ve değişken rüzgarları dolayısıyla sporcuları ciddi şekilde zorluyor. Ancak tarihle doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz manzarada yarışmak bir o kadar keyifli. Bu durum hem yarışan sporcular hem de kıyıdan izleyen İstanbullular için görsel bir şölen oluşturuyor" dedi.

'10 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRDÜRMEK GURUR VERİCİ'

Organizasyonun Bahçeşehir Üniversitesi mezunları ve öğrencileriyle birlikte yürütüldüğünü belirten Bektaş, "Yat yarışlarını, Bahçeşehir Üniversitesi mezunları olarak, her biri kendi alanında uzmanlaşan öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonu 10 yıl boyunca kesintisiz sürdürmüş olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Aynı zamanda bu başarı, yelken kulübümüze gönül vermiş ekip arkadaşlarımızın büyük emeğinin bir sonucu. Bugün rüzgar kuvvetli, hava ise ilkbahar şartlarının biraz dışında. Buna rağmen yelkenlilerin ortaya koyacağı mücadeleyle yarışın güzel bir şekilde tamamlanacağını umuyoruz. Yarışan tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk Boğaz yarışını 2012 yılında, o dönem üniversite öğrencisiyken organize ettik. Daha sonra 2016 yılında Türkiye Yelken Federasyonu'na tescilli bir spor kulübü olduktan sonra bu yarış, dört etaptan oluşan bir trofeye dönüştü. Bugün gerçekleştirilen Boğaz yarışı ise bu trofenin dördüncü ve son etabı. Bu etapla birlikte tüm yarışların ardından kazananlar ve şampiyonlar da belirlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'10'UNCU YIL BİZİM İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR'

BAUISC Genel Sekreteri Mehmet Dinçer de "Bugün burada Spring Trophy yarış serimizin dört etaplık yat yarışlarının final etabını gerçekleştiriyoruz. Serinin ilk üç etabı Fenerbahçe açıklarında yapıldı. Son etap ise İstanbul Boğazı'nda gerçekleşiyor. Boğaz'daki yarışımıza 40'tan fazla yelken takımı katılıyor. Bugünkü yarışın ardından genel serinin şampiyonuna ve VELE Kupası'nı kazanan ekibe ödüllerini takdim edeceğiz. Bizim için bir diğer önemli nokta ise trofemizin 10'uncu yılı olması. Bu 10 yıl boyunca çok değerli markalarla birlikte yol aldık. Bu da organizasyonun sürdürülebilirliği açısından büyük bir anlam taşıyor. Bugün tekneler, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki kampüsü önünden start alacak. Davetlilerimiz ise özel olarak tahsis edilen teknelerle yarışı İstanbul Boğazı'nda deniz üzerinden izleme fırsatı bulacak. Yarışın ardından ödül törenimizi İstanbul Yelken Kulübü'nde gerçekleştireceğiz. Güzel bir gün olmasını umuyoruz. Bu yarışmaya ilgi her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek. İstanbul halkı, kıyılardan yelken yarışlarını izliyor ve ödül törenlerimize katılım sağlıyor. Şehrin yelkenle ve denizle buluştuğu bu etkinlik, hem bizim hem de yelken camiası adına büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı