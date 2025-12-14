Haberler

Sefer Yılmaz "Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz"

Sefer Yılmaz 'Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrumspor FK, Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasının yedek kulübesini zorladığını ifade etti. Yılmaz, önlerindeki maçlara odaklandıklarını belirtti.

Bodrumspor FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Erzurumspor FK maçının ardından, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu bu maçta bizi yedek kulübesi anlamında zorladı" dedi.

Bodrumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında konuk olduğu Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrumspor FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Keyifli bir maçtı. Bu ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık, içeride de namağlup bir takımdı. 1-0'dan geri dönmek bizim için çok değerliydi. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve öne de geçtik. Tabii sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu bu maçta bizi yedek kulübesi anlamında zorladı. Değişikliklerde de biraz geç kaldık. Üçüncü golü bulabilirdik, belki rahatlayabilirdik ama son dakikalarda istemediğimiz bir gol oldu ve maç 2-2 berabere bitti. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Perşembe günü Ankara'da Gençlerbirliği ile bir kupa maçımız var, ardından Pazartesi günü Amedspor'la maçımız olacak. Sonrasında lige döneceğiz ve son iki maçı galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
title