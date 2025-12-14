Sefer Yılmaz 'Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz'

Bodrumspor FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Erzurumspor FK maçının ardından, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu bu maçta bizi yedek kulübesi anlamında zorladı" dedi.

Bodrumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında konuk olduğu Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrumspor FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Keyifli bir maçtı. Bu ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık, içeride de namağlup bir takımdı. 1-0'dan geri dönmek bizim için çok değerliydi. Çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve öne de geçtik. Tabii sakat ve cezalı oyuncularımızın çokluğu bu maçta bizi yedek kulübesi anlamında zorladı. Değişikliklerde de biraz geç kaldık. Üçüncü golü bulabilirdik, belki rahatlayabilirdik ama son dakikalarda istemediğimiz bir gol oldu ve maç 2-2 berabere bitti. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Perşembe günü Ankara'da Gençlerbirliği ile bir kupa maçımız var, ardından Pazartesi günü Amedspor'la maçımız olacak. Sonrasında lige döneceğiz ve son iki maçı galibiyetle kapatıp üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM