Bodrum FK, Zorlu Sivasspor Deplasmanına Çıkıyor
1'inci Lig'in ilk haftasında evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sivasspor'un rakibi olacak. 4 Eylül Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği eski takımına rakip olacak teknik direktör Burhan Eşer, zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi. Geçen sezon Bodrum FK ile Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Sivasspor ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 kaybetti. Geçen sezon Bodrum FK, Süper Lig'de Sivasspor'u evinde 2-0 yenerken, Sivas'taki mücadele golsüz berberlikle sona ermişti.