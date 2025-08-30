Bodrum FK Zorlu Deplasmanda Serikspor ile Karşılaşacak

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bodrum Futbol Kulübü, 4'üncü hafta maçında yarın deplasmanda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak. Konuk Bodrum FK'da sakatlığı bulunan kanat forvet Gökdeniz Bayrakdar mücadelede forma giyemeyecek.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Serikspor dirençli ve güçlü bir takım. Biz de geçen hafta ilk galibiyetimizi alarak moral bulduk. İyi bir mücadele bizi bekliyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" dedi. Serikspor ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı.