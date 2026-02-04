Haberler

Bodrum FK kupada sıfır çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'den düştükten sonra iki kez yönetim değişikliği yaşayan Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarını kaybederek üst tura çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi. Fredy ve Dimitrov gibi önemli oyuncularının ardından Musah Mohammed'in de Göztepe'ye transfer olması bekleniyor.

SÜPER Lig'den geçen sezon düştükten sonra bu sezon yönetimi iki kez değişen, mali olarak küçülmeye giderek Fredy, Dimitrov gibi önemli oyuncularıyla vedalaşmasına rağmen 1'inci Lig'de yarıştan kopmayan Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3'te 0 çekti. Kupada gruplara kalmasına rağmen B Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybeden Bodrum grup maçlarının bitimine 1 hafta kala matematiksel olarak üst tur şansını kaybetti. Gençlerbirliği ve Konyaspor'dan sonra dün de Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Bodrum ekibi son hafta Iğdır FK önünde prestij mücadelesi verecek.

OKITA DA GİTTİ

Bodrum FK'da Fredy ve Dimitrov'dan sonra Musah Mohammed'in Göztepe'ye imza atması beklenirken, Jonathan Okita ise sezon sonuna kadar Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Damac FC'ye kiralandı. 29 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu bu sezon 1 lig, 3 kupa maçında oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama