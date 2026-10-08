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Bodrum FK, yarın sahasında Keçiörengücü'nü yenip 3 puanla çıkışa geçmeyi hedefliyor

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Bodrum FK, yarın sahasında Keçiörengücü'nü yenip 3 puanla çıkışa geçmeyi hedefliyor
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, yarın saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Teknik Direktör Burhan Eşer, iyi hazırlandıklarını belirterek taraftar desteğiyle 3 puan alıp üst sıralara doğru adım atmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, yarın sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdüren Bodrum FK, antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Bodrum FK, burada 2 hazırlık maçı oynarken yeni transferlerin takıma uyum sürecine de yoğunlaştı. Teknik Direktör Burhan Eşer, kamp döneminin fiziksel ve taktiksel çalışmaların yanı sıra takımın uyumu açısından da verimli geçtiğini ifade etti. Ankara Keçiörengücü'nün ligin deneyimli ekiplerinden biri olduğunu belirten Eşer, rakibin geçtiğimiz sezon play-off oynadığını ve uzun süredir büyük ölçüde aynı kadroyla mücadele ettiğini söyledi. Rakibe yönelik iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini kaydeden Eşer, "İyi hazırlandık, iyi analiz ettik rakibi, iyi çalıştık. İnşallah taraftarımızın desteğiyle Keçiören maçından 3 puanla ayrılıp üst sıralara, hedeflediğimiz üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız" dedi.

Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Celal ve Ahmet'in yanı sıra Kenan'ın durumunun da takip edildiği, milli takımdan dönen oyuncuların ise takıma katıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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