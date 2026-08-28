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Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı Kadrosuna Kattı

Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı Kadrosuna Kattı
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Bodrum FK, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, daha önce Beşiktaş'ta iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Aboubakar, kariyerinde Porto, Al-Nassr, Hatayspor gibi kulüplerde forma giydi ve Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı.

Bodrum FK, Türk futbolunun yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, deneyimli forvet ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Bodrum FK'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar'a "Ailemize hoş geldin" denilerek, deneyimli futbolcuya yeşil-beyazlı forma altında başarılar dilendi.

Kariyerinde Coton Sport, Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr, Hatayspor ve Neftçi gibi önemli kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki Aboubakar, bundan böyle Bodrum FK'nın başarısı için mücadele edecek.

Kamerun Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Aboubakar, kariyerinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attı. Deneyimli golcü, Kamerun ile 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşarken, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak tamamladı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımda iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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