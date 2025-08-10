Bodrum FK ve Pendikspor 1-1 Beraberlik İle Sezonu Açtı

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Sousa - Ahmet (Dk. 79 Celal), Ali Aytemur, Ajeti, Cenk, Fredy, Brazao (Dk. 87 Ege), Gökdeniz (Dk. 67 Musah Mohammed), Imeri, Dimitrov (Dk. 67 Seferi), Ali Habeşoğlu

PENDİKSPOR: Utku - Kitsiou (Dk. 87 Berkay), Yiğit, Soldo, Sequeira, Hakan (Dk. 78 Hüseyin), Mesut, Denic (Dk. 59 Thuram), Ahmet (Dk. 59 Bekir), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 87 Görkem)

GOLLER: Dk. 36 Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Dk. 44 Wilks ( Pendikspor )

SARI KARTLAR: Cenk, Brazao (Bodrum FK), Emre, Kitsiou, Mesut ( Pendikspor )

1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında geçen yıl Süper Lig'den düşme acısı yaşayan Bodrum Futbol Kulübü evinde Pendikspor'la yenişemedi: 1-1. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 21 yaşındaki yeni transfer Ali Habeşoğlu, konuk Pendikspor'un golünü ise 44'üncü dakikada Wilks attı. İki ekip son olarak 2022-2023 sezonunun Play-Off finalinde karşılaşmış, 8 Haziran 2023'te Akhisar Stadı'nda oynanan finali 2-1 kazanan Pendikspor adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Pendikspor ve sonraki sezon Süper Lig'e yükselen Bodrumspor ligde tutunamayıp üst üste küme düşmüştü.

32'nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Brazo rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Özer pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu incelemeye giden Özer, penaltıyı geçersiz saydı.

36'ncı dakikada ev sahibi öne geçti. Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada skor eşitlendi. Pendikspor atağında Wilks'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

71'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+1'inci dakikada Bodrum FK atağında Fredy'in sert vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.