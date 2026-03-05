Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK: 0 Iğdır FK: 0
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Bodrum FK, Iğdır FK ile 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti. Maçta gol sesi çıkmadı ve her iki takım da turnuvayı sonlandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Bodrum FK, sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
