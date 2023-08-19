Bodrum FK ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı
Spor Haberleri
Trendyol 1. Lig'in 2. Haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve olaylar...
Trendyol 1. Lig'in 2. Haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Burak'ın ceza sahası içerisinde sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.
11. dakikada Samet'in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.
20. dakikada etkili gelen Erzurumspor FK'da ceza sahası içinde yaşanan karambolde Muhammed Furkan'ın vuruşunda kaleci Sousa topu uzaklaştırdı.
34. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz rakibi Sefa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, Sefa kuramızı kartla oyun dışı kaldı.
44. dakikada VAR'a giden hakem kırmızı kartı iptal ederek kartın rengini sarıya çevirdi ve Sefa oyunda kaldı.
45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Gökdeniz'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.
45+6. dakika karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
84. dakikada köşe vuruşu kullanan Üzeyir'in ortasında Celal kafayı vururken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Stat: Bodrum
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Sabri Öğe, Melis Özçiğdem
Bodrum FK: de Sousa, Celustka, Samet, Balde, Pedro Brazao (Adem Metin Türk dk. 85), Üzeyir (Omar dk. 90+1), Ali, Gökdeniz (Celal dk. 61), Muhammet, Cenk Şen (Eren Albayrak dk. 90+2), Burak (Osman dk. 62)
Yedekler: Bahri, Erkan, Bilal, Halil, Arda
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Erzurumspor FK: Mehmet, Mustafa, Sefa (Fırat dk. 86), Eren (Hüseyin dk. 90 + 2), Muhammed (Hasan Batuhan dk. 46 ), Özgür, Muhammet Furkan (Yakup 90 +3), Mustafa, Orhan, Celal, Mustafa Gürkan (Mikail dk. 52 )
Yedekler: Rıdvan, Alperen, Yiğit, Eren Özdemir, Enes
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kartlar: Muhammet Emin Yavaş, Eren Tozlu, Sefa Akgün Teknik Direktör Hakan Kutlu, Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK.), Pedro Brazao (BodrumFK) - MUĞLA