Sipay Bodrum FK-Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Özbeyli Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Tek üzüntümüz taraftarımıza galibiyet armağan edememek." dedi.

-Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yılmaz, zor bir rakiple karşılaştıklarını söyledi.

Yılmaz, "İki hafta önce Çorumspor'u deplasmanda yenen bir takım. Bizi de zorlayacakları belliydi ama futbol adına bugün gerçekten çok mutluyuz. Rakibimize hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bir haftada bu çok zorlu üçüncü maçımızdı. Çok kısa bir sürede üçüncü maçımızı oynadık. Üç tane de çok net gol pozisyonu kaçırdık. Tek üzüntümüz taraftarımıza galibiyet armağan edememek." dedi.

Erzurum maçını haftaya kazanmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımız adına çok sevinçliyiz. Hemen hemen çalıştığımız bütün her şeyi sahada uyguladılar, yansıttılar. Form durumumuz gayet iyi. Ligin sonu yaklaşıyor, Play-off'lara az kaldı. Bu form durumumuzu da devam edip yeni galibiyet serisiyle inşallah play-off'lara güçlü bir şekilde girip hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, her takımın kendince hedefleri olduğunu belirtti.

Bir puana çok sevinmedikleri aktaran Gürsel, "Bugün kazanmak istiyorduk. Ama iyi bir takıma karşı, Bodrum'da, iyi bir takıma karşı oynadık. Biz de iyi bir takımız. Güzel maç oldu. Mücadele anlamında olsun, oyun anlamında olsun. İkinci yarı oyun anlamında da daha iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Lig'in sonuna üç hafta kaldığını aktaran Gürsel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz her maça yine kazanmak için çıkacağız. Ama sonuç ne olur, play-off'u yakalar mıyız yakalayamaz mıyız? Ciddi rakiplerimiz var. Onların da alacağı sonuçlar önemli, bizim alacağımız sonuçlar önemli. Biz elimizden geleni son üç maçta da yapacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa. Artık ondan sonra sonuç istediğimiz gibi olursa mutlu oluruz. ?Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun, nasıl bitirirsek bitirelim, onlar bu sene ellerinden geleni yaptılar. Bence başarılılar. Bandırmaspor her zaman hedefe oynar. İnşallah üç maçta da aynı şekilde devam edeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız."