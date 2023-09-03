Bodrum FK, Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, sahasında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Maçta Ali Aytemur, Burak Çoban, Gökdeniz Bayraktar ve Haqi Osman'ın attığı gollerle Bodrum FK galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, sahasında Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada ceza sahası dışından Aldair'in sert vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu savunma kornere çıkardı.
21. dakikada Burak'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ali kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
26. dakikada sağ kanattan Gökdeniz'in ortasında altıpas içinde Burak'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
29. dakikada gelişen Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın pasında Gökdeniz'in topu ağlara yolladı. 3-0
42. dakikada Aldair'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ali'nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Burak'ın kullandığı köşe atışında Ali'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.
90. dakikada ceza sahası sol çaprazda kaleci Abdulsamar'ın hatasında topu kapan Haqi Osman'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0
Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan
Bodrum FK: de Sousa, Celustka, Samet, Balde (Perdo Teıxeıra dk. 63), Üzeyir, Ali, Gökdeniz (Halil dk. 87), Celal (Omar Imer dk. 79), Muhammet, Cenk Şen (Eren Aybayrak dk. 78), Burak (Haqi Osman dk. 63)
Yedekler: Bahri, Süleyman, Yekta, Adem
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Ümraniyespor: Abdulsamar, Mustafa (Berk Taşkın dk. 32), Muhammet, Melih (Popov dk. 32), Onur, Hasan (Ivan Sponjic dk. 32), Ayman (Dejvi Bregu dk. 46), Uğur, Dorıan (Emre Kaplan dk. 73), Tomıslav, Diniyev
Yedekler: Übeyd, Onur, Sekan, Batuhan, İlhami
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Ali Aytemur (dk. 21), Burak Çoban (dk. 27), Gökdeniz Bayraktar (dk. 37), Haqi Osman (dk. 89)
Sarı kartlar: Celal Dumanlı (Bodrum FK), Diniyev, Onur Ayrık (Ümraniyespor) - MUĞLA