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Bodrum FK, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı; Sefer Yılmaz üzgün olduklarını söyledi

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Bodrum FK, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı; Sefer Yılmaz üzgün olduklarını söyledi Haber Videosunu İzle
Bodrum FK, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı; Sefer Yılmaz üzgün olduklarını söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Sefer Yılmaz, üç haftalık galibiyet serisini sürdürüp play-off hattına yaklaşamadıklarını belirterek taraftarlardan özür diledi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ümraniyespor maçının ardından, "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek taraftarlardan özür diledi. Rakiplerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, "Üç haftalık galibiyet serimizi sürdürerek play-off hattına yaklaşmak istiyorduk ancak bunu başaramadık. Ümraniyespor hem hücumda hem savunmada iyi organize oldu. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk ve fırsatlar yakaladık ancak galibiyet golünü bulamadık. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Önümüzdeki hafta deplasmanda kazanarak yeniden play-off yarışında iddialı konuma gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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