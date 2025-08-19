Bodrum FK, Tunahan Akpınar'ı Çaykara Spor'a Kiraladı

Bodrum FK, Tunahan Akpınar'ı Çaykara Spor'a Kiraladı
1'inci Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ı kiralık olarak Çaykara Spor'a gönderdi. Akpınar, Hacettepe'den transfer edilerek Bodrum FK'ya katılmıştı.

1'inci Lig'de ilk 2 maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Tunahan Akpınar'ı kiralık olarak Çaykara Spor'a gönderdi. 2023-2024 sezonunda Hacettepe'den Bodrum FK'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu Ankaragücü altyapısından yetişti. Altındağspor ve Kalecik FK takımlarında da oynayan Tunahan, yaşadığı sakatlık sonucu geçen sezon sahalardan uzak kalmıştı. Bodrum ekibi daha önce Haqi Osman'ı da Ankara Keçiörengücü'ne kiralık yollamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
