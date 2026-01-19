Sefer Yılmaz: 'Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu'

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sivasspor mağlubiyeti sonrası, "Hiç istemediğimiz bir sonuçtu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bodrum Futbol Kulübü, konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Hiç istemediğimiz bir sonuç. Evimizde bu sene ilk mağlubiyetimizi aldık. Aslında oyuna iyi de başlamıştık. Gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarının sonunda golü de bulduk ama ilk yarının uzatmalarında hiç beklemediğimiz bir konsantrasyon eksikliğinde yediğimiz gol bütün takımı oyundan düşürdü. İkinci devreye de o moralsizlikle başladık. Duran topta bir gol daha yedik. Mağlup duruma düştükten sonra futbolcularımız tamamen demoralizeoldu. Kırmızı kart ve sakatlıklar oyunumuzu oldukça etkiledi. Onlar da bu skorda etkili oldu. Üzgünüz, yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki hafta için yarından itibaren hazırlanacağız" diye konuştu. - MUĞLA