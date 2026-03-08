Haberler

Sefer Yılmaz: "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar"

Güncelleme:
Bodrum FK'nın Esenler Erokspor'a 4-3 kaybettiği maç sonrası açıklama yapan Sefer Yılmaz, hakemleri tebrik ederek şovlarını güzel yaptıklarını söyledi. Yılmaz, oyuncularının performansını övdü ve kulübün Türk futboluna yaptığı katkılara dikkat çekti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor maçının ardından, "Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çok güzel, keyifli bir maçtı seyirci ve televizyonlarda maçı izleyenler için. Öncelikle galip gelen Esenler Erokspor'u tebrik ediyoruz, galibiyetinden dolayı ama bizim oyuncularımızı da ben özellikle tebrik ediyorum, 90 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar. Geriye düştüler, 10 kişi kaldılar; ona rağmen hatta 100. dakikaya kadar maçı bırakmadan sonuna kadar savaştılar. Onları özellikle tebrik ediyoruz. Üzgünüz, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Tabii bunda bazı etkenler de vardı, herkes gördü. Yani biz Bodrumspor olarak başkanımız, yönetim kurulu, Türk futbolu için elimizden geleni yapıyor; gençlere yatırım yapıyor, tesisleşme yapıyor. Yani Türk futbolunun ileriye gitmesi için şu anda belki de bir numaralı kulüp; emeğiyle, vaktini harcıyor başkanımız, yönetim kurulu. Ama görmezlikten geliniyor. Sesimizi belki fazla çıkarmadığımız için bizi ezmeye çalışıyorlar. Geçen sene de bu böyle oldu biliyorsunuz, Süper Lig'den düşerken. Şu anda da devam ediyor. Ama biz sonuna kadar savaşacağız. Hakemleri bugün özellikle tebrik ediyoruz, şovlarını çok güzel yaptılar. Bodrumspor'un mağlubiyeti için ellerinden geleni yaptılar. Ama biz bunlarla da savaşacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah ilk iki ya da üçten çıkmayı hedefliyorduk; bundan biraz geride kaldık ama play-off'a kalıp inşallah sonunda mutlu sona ulaşacak bu takım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
